Україна отримала ще $1,7 мільярда гранту від США

Україна отримала ще 1,7 млрд доларів грантової допомоги від Сполучених Штатів – це вже другий такий грант за останні два тижні.

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль у Twitter.

«1,7 млрд доларів грантової допомоги надійшло до українського бюджету від Цільового фонду Світового банку та USAID», – повідомив Шмигаль.

Він додав, що це вже другий грант США за останні два тижні. Загальна сума допомоги сягнула 3 млрд доларів.

Нагадуємо:

29 червня Україна отримала 1,3 мільярда доларів грантової допомоги від США у межах пакету фінансування бюджету у 7,5 млрд дол.