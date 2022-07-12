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У США заявили що Іран готується надати Росії бойові безпілотники

Іран готується поставити Росії “сотні”, зокрема бойових  дронів.

Про це у понеділок повідомив радник президент США з національної безпеки Джейк Салліван, пише «Голос Америки».

У заяві йдеться, що РФ звернулась до Ірану з проханням поставити російській армії “сотні” безпілотних літальних апаратів, зокрема бойових, для війни в Україні.

Окрім того, за словами Саллівана, Білий дім має інформацію, що Іран готується тренувати російських військових користуватись цими дронами вже цього місяця.

“Наша інформація вказує на те, що уряд Ірану готується у прискорені терміни надати Росії до кількох сотень безпілотних літальних апаратів, зокрема таких, що здатні використовуватись як зброя”, – заявив представник Білого дому.

Ця заява пролунала напередодні візиту президента США Джо Байдена у країни Близького Сходу, зокрема, в Ізраїль та Саудівську Аравію.

12 июля, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина

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