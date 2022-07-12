У США заявили що Іран готується надати Росії бойові безпілотники

Іран готується поставити Росії “сотні”, зокрема бойових дронів.

Про це у понеділок повідомив радник президент США з національної безпеки Джейк Салліван, пише «Голос Америки».

У заяві йдеться, що РФ звернулась до Ірану з проханням поставити російській армії “сотні” безпілотних літальних апаратів, зокрема бойових, для війни в Україні.

Окрім того, за словами Саллівана, Білий дім має інформацію, що Іран готується тренувати російських військових користуватись цими дронами вже цього місяця.

Іранські БПЛА Ababil 3 та Atlas Фото з відкритих джерел “Наша інформація вказує на те, що уряд Ірану готується у прискорені терміни надати Росії до кількох сотень безпілотних літальних апаратів, зокрема таких, що здатні використовуватись як зброя”, – заявив представник Білого дому.