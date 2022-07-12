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У портах Одещини перебуває вісім іноземних суден, які будуть доставляти агропродукцію до інших країн

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З портів Одеської області почали вивозити українське зерно на експорт

Про це у ефірі Еспресо заявив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

«Звільнення острову Зміїний — це перший етап, на мій погляд, до деблокування наших портів, зокрема Одеського. Для того, щоб влаштувати таки зернові гуманітарні коридори. Військово-морські сили долучились до того, що гирло Бистре суднохідного каналу «Дунай-Чорне море» запрацював більш активніше. Вісім іноземних суден є вже в наших портах, які саме цією артерією будуть доставляти українську агропродукцію до інших країн», — сказав він.

За його словами, йде мова про відновлення та активізацію цієї роботи і наповнення українського бюджету.

12 июля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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