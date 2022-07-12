Росія утримує у Чорному морі 7 носіїв ракет «Калібр»

Про це повідомляє служба зі зв’язків із громадськістю Командування ВМС ЗС України, передає речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Так, в Чорному морі ворог продовжує утримувати в готовності до нанесення ракетних ударів 7 носіїв оперативно-тактичних ракет «Калібр» та продовжує здійснювати контроль морських комунікацій в Азовському морі.

«Незаконно контролюючи Азовське море та оголосивши його закритим для цивільного судноплавства, РФ продовжує забезпечувати рух цивільних суден через акваторію Азовського моря, в своїх інтересах. Рух здійснюється з вимкненими системи автоматичної ідентифікації (AIS)», — написав він.

За добу прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 39 суден, з них 15 суден рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря – 31 судно, з них 6 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.