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Очільник МЗС Латвії назвав головну мету Путіна у війні проти України

Едгарс Рінкевичс

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що головною метою російського диктатора Володимира Путіна у війні з Україною є відновлення імперії

Про це повідомляє TCH.

За словами Рінкевичса, головною метою Путіна є відновлення російської імперії, а про вплив війни в Україні на майбутні вибори він не думає, оскільки їх у РФ фактично не існує.

«Я не думаю, що він думає про вибори 2024 року. Я вважаю, що він просто хоче мати імперію. І ми розуміємо, що без України, без знищення України, це неможливо. Але я справді вірю, що ніякої виборчої кампанії не буде. Це буде просто справжній цирк як для російської, так і закордонної публіки», — сказав Рінкевичс.

Він пояснив, що вибори у РФ перетворилися на церемонію, яка покликана переконати більшість росіян, що президент, дума та всі інші обрані.

«Тому справа не у виборах. Це про збереження влади. І я думаю, що зараз Путін більше залежить від свого внутрішнього оточення: силовиків, міністерства оборони, а не від того, що думають люди в Санкт-Петербурзі чи Владивостоці. Я вважаю, що справжній електорат – це ті люди, які сидять у кремлі, а не ті, які збираються брати участь у виборах», — переконаний Рінкевичс.

12 июля, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина

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