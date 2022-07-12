Нейросеть написала статью о самой себе для научного журнала — она назвала себя «выдающимся достижением в области ИИ»

Сотрудница Гетеборгского университета Альмира Тунстрем поставила перед алгоритмом обработки естественного языка GPT-3 задачу написать академическую работу объёмом 500 слов о самом себе. По её словам, она хотела проверить, насколько успешно у ИИ получится это сделать с минимальным вмешательством человека.

Алгоритм написал статью за два часа, при этом снабдив её цитатами исследователей и ссылками на используемые материалы. По словам Тунстрем, её удивила как скорость выполнения задачи, так и качество. ИИ хорошо справился с задачей, предоставив структурированный и осмысленный текст, посвящённый GPT-3.

В статье нейросеть описала принцип своей работы и назвала GPT-3 «выдающимся достижением в области ИИ». В целом алгоритм составил про себя исключительно положительную «рекомендацию», отметила Тунстрем. Она отдельно подчеркнула, что GPT-3 смог написать статью при условии, что информации в сети о нём по-прежнему не так много.

Исследовательница отправила материал в научный журнал, чтобы выяснить, опубликуют ли работу, практически полностью написанную ИИ. Перед тем, как это сделать, Тунстрем спросила у GPT-3, согласна ли нейросеть на размещение материала, на что алгоритм дал утвердительный ответ. В настоящее время статья проходит рецензирование.