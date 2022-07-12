Міноборони Іспанії погодило передачу Україні 10 танків Leopard 2A4 і 20 БТР M113

Іспанія готова передати Україні танки Leopard 2A4 та гусеничні бронетранспортери M113.
Про це повідомляє Infodefensa.
Видання з посиланням на власні джерела зазначило, що міністерство оборони Іспанії дало зелене світло на передачу Україні 10 танків і 20 БТР. Озброєння передається, як військово-технічна допомога Україні у боротьбі з окупаційними силами Росії.
Наразі Міноборони Іспанії вивчає можливості бронетехніки, що перебуває у резерві й не використовується збройними силами країни.
До цього Іспанія постачала боєприпаси, засоби індивідуального захисту та легке озброєння, зараз вже йдеться про передачу основних бойових танків.
У виданні підкреслили, що після того, як танки і бронетранспортери стануть власністю ЗСУ, уряд України фінансуватиме оновлення та модернізацію бронетехіки на іспанських підприємствах.
Кошти на ремонт Leopard 2A4 та M113 може надійти з Європейського фонду миру що фінансується Європейським Союзом.
За інформацією джерел Infodefensa, вартість відновлення танків та бронетранспортерів може скласти від 5 до 15 мільйонів євро та тривати до кінця цього року. Вартість залежатиме від рівня модернізації, яка буде обрана та труднощів пошуку потрібних запасних частин до бронетехніки.
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