Міноборони Іспанії погодило передачу Україні 10 танків Leopard 2A4 і 20 БТР M113

Іспанія готова передати Україні танки Leopard 2A4 та гусеничні бронетранспортери M113.

Про це повідомляє Infodefensa.

Видання з посиланням на власні джерела зазначило, що міністерство оборони Іспанії дало зелене світло на передачу Україні 10 танків і 20 БТР. Озброєння передається, як військово-технічна допомога Україні у боротьбі з окупаційними силами Росії.

Наразі Міноборони Іспанії вивчає можливості бронетехніки, що перебуває у резерві й не використовується збройними силами країни.

До цього Іспанія постачала боєприпаси, засоби індивідуального захисту та легке озброєння, зараз вже йдеться про передачу основних бойових танків.

Бронетранспортер М113А3. Фото з відкритих джерел

У виданні підкреслили, що після того, як танки і бронетранспортери стануть власністю ЗСУ, уряд України фінансуватиме оновлення та модернізацію бронетехіки на іспанських підприємствах.

Кошти на ремонт Leopard 2A4 та M113 може надійти з Європейського фонду миру що фінансується Європейським Союзом.

За інформацією джерел Infodefensa, вартість відновлення танків та бронетранспортерів може скласти від 5 до 15 мільйонів євро та тривати до кінця цього року. Вартість залежатиме від рівня модернізації, яка буде обрана та труднощів пошуку потрібних запасних частин до бронетехніки.