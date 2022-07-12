Генпрокуратура Румунії розслідуватиме злочини проти людяності в Україні

Прокуратура Румунії починає розслідування злочинів проти людяності, скоєних Росією під час війни в Україні. Про це мовиться на сайті Генеральної прокуратури Румунії.

За повідомленням, розслідування злочинів проти людяності передбачене у статті 439-тій Кримінального кодексу Румунії.

“Через психологічну травму, спричинену військовим нападом РФ, територію України залишили мільйони мирних жителів, які наразі мають статус біженців, у тому числі на території Румунії”, — мовиться у повідомленні відомства.

Наслідки нападу Росії на Україну, за їхніми словами, є “особливо важкими, що призвели до великої кількості загиблих серед цивільного населення, включно з дітьми, а також до поранень”.

“Відповідно до статті 10 Кримінального кодексу, кримінальний закон Румунії також поширюється на злочини, вчинені проти громадян Румунії іноземними громадянами за межами території країни”, — повідомляє румунська прокуратура.

“Юрисдикція здійснюється органами прокуратури Румунії на основі принципу універсальності. Слідство також враховує наявність в українських громадян громадянства Румунії”.