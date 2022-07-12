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Біля Херсона ЗСУ знищили ще один склад боєприпасів військ РФ

Біля Херсона ЗСУ знищили ще один склад боєприпасів військ РФ

У селищі Чарівне на Херсонщині артилерія Збройних Сил України знищила склад боєприпасів російських окупантів.

Про це повідомили в Оперативному командуванні “Південь”.

Військові заявили, що відразу після знищення російського складу з боєприпасами у Новій Каховці артилеристи ЗСУ прицільно влучили у ще один склад з БК у Чарівному.

Також вночі у Бериславському районі диверсійну групу противника чисельністю до десяти людей було зупинено вогнем українських військових, окупанти були змушені відійти.

12 июля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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