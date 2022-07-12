Біля Херсона ЗСУ знищили ще один склад боєприпасів військ РФ

У селищі Чарівне на Херсонщині артилерія Збройних Сил України знищила склад боєприпасів російських окупантів.
Про це повідомили в Оперативному командуванні “Південь”.
Військові заявили, що відразу після знищення російського складу з боєприпасами у Новій Каховці артилеристи ЗСУ прицільно влучили у ще один склад з БК у Чарівному.
Також вночі у Бериславському районі диверсійну групу противника чисельністю до десяти людей було зупинено вогнем українських військових, окупанти були змушені відійти.
Leave a Reply