Біля Херсона ЗСУ знищили ще один склад боєприпасів військ РФ

У селищі Чарівне на Херсонщині артилерія Збройних Сил України знищила склад боєприпасів російських окупантів.

Про це повідомили в Оперативному командуванні “Південь”.

Військові заявили, що відразу після знищення російського складу з боєприпасами у Новій Каховці артилеристи ЗСУ прицільно влучили у ще один склад з БК у Чарівному.

Також вночі у Бериславському районі диверсійну групу противника чисельністю до десяти людей було зупинено вогнем українських військових, окупанти були змушені відійти.