В Іноземному легіоні розповіли про загиблих від рук окупантів бійців в Україні

Декілька бійців Інтернаціонального легіону в Україні загинули від рук окупантів, дехто потрапив у полон, але РФ перебільшує кількість загиблих, поширюючи фейки.

Джерело: речник легіону Дам’єн Маґру під час брифінгу в медіацентрі «Україна — Укрінформ»

Пряма мова: «Минулого тижня ми повідомили, що в нашому легіоні ще троє загиблих. Ті імена, які ми публікуємо – це не повний перелік. На жаль, ми не можемо озвучити всі втрати.

Минулого тижня загинуло двоє бразильців – чоловік і жінка. Імена, які ми публікуємо – це герої, які втратили свої життя на полі бою в наслідок артилерійського удару Росії. Дуглас Буріго намагався врятувати Таліту До Валле з вогню, але загинув сам. Таліта вийшла з будівлі, охопленою вогнем, але, на жаль, загинула».

Деталі: Маґру наголосив також, що Росія розповсюджує фейки з приводу інтернаціонального легіону.

«РФ повідомляє, що на території України вже загинуло близько 200 легіонерів. Але це не правда», – додав він.

За словами Маґру, кілька бійців іноземного легіону наразі у полоні. Поблизу Миколаєва у полон потрапив Ендрю Хілл. Росіяни вже опублікували з ним відео в кінці травня, більше ніяких повідомлень про стан бійця не надходило.

Легіон висловлює занепокоєння щодо намірів так званої «влади» «ДНР» судити як найманця британця Ендрю Хілла, який є військовослужбовцем підрозділу Сил тероборони України

Що стосується Ділана Гіла, то він не легіонер і навіть не військовий. Він цивільний волонтер, який допомагав евакуювати людей із Запорізької області.

«Росіяни та їхні посіпаки продовжують незаконно переслідувати іноземних громадян на території України. Це саме стосувалося і британців Шона Піннера й Ейдена Асліна та марокканця Брагіма Саадуна, які є військовими Збройних исл України. Таким чином росія намагається посилити свою переговорну позицію», – наголосив він.

Неподалік від Харкова у полон росіян потрапило двоє американців і так званий «суд ДНР» планує виносити по ним вироки.