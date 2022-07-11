Система С-400 не здатна збивати ракети HIMARS

Розрекламована російська зенітна ракетна система великої та середньої дальності С-400, призначена для знищення «всіх сучасних та перспективних засобів повітряно-космічного нападу (у тому числі гіперзвукових)», виявилася безпорадною перед ракетами HIMARS.

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомляє, що у Міноборони РФ почалися «розборки» з керівництвом виробника систем ППО — С300 і С400 — концерном «Алмаз-Антей».

Він вважає, що голова правління — колишній прем’єр-міністр РФ Михайло Фрадков і директор концерну Ян Новіков можуть не тільки лишитися постів, але і отримати карні справи за «підрив» обороноздатності РФ.

«Керівництво цієї злочинної організації, під час укладення багатомільярдних контрактів на постачання С-400, гарантувало, що їх системи ППО будуть гарантовано збивати не лише літаки і гелікоптери, але і ракети, запущені американськими РСЗВ «HIMARS. Як завжди це буває у ВПК нацистської РФ, технічні характеристики флагманського комплексу ППО завищили на порядок, а гроші, виділені на розробку С-400, благополучно вкрали», — пише Геращенко на своєму телеграм-каналі.

Він зазначає, що обман виявився нещодавно, коли С-400 не змогли збити жодну ракету «HIMARS» ні на Донбасі, ні в Запорізькій та Херсонській областях.

«Мало того, під час удару по військовій базі росіян в Іловайську ракетами HIMARS було знищено комплекс С-400, який мав прикривати цей район від ударів з повітря. Тобто комплекс ППО С400 не може не те що охороняти повітряний простір, а навіть не в змозі захистити себе», — наголошує Геращенко.