 
«  
  »

Перші дві батареї ППО NASAMS зможуть захистити Київ від ракет росіян

ЗРК NASAMS

Про це він розповів в етері телеканалу «Еспресо».

«Перші системи ППО NASAMS повинні прикрити небо над столицею. Оскільки Київ є важливим центром з багатьох аспектів, починаючи від кількості людей в місті до прикриття важливих мостів. Поки що ми говоримо про дві батареї NASAMS. Кожна з них може знищувати цілі на відстані до 40 км. Тому найбільш важливі території Києва ми зможемо захистити», — пояснив Згурець.

Аналітик зауважив, що Україна має досить великі території й захистити всі населені пункти відразу не вдасться.

«Ми зараз залучаємо стратегію з використанням наявних засобів протиповітряної оборони та тих, що нам надають союзники. В короткій перспективі ми не зможемо прикрити небо по всій території України. Однак те, що ми працюємо над створенням багатошарової протиракетної та протиповітряної оборони, залишається фактом», — додав він.

11 июля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  