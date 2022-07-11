Нужно ли апостилировать доверенность?

Доверенность – важный официальный документ, который выдается нотариусом. Она необходима для узаконивания передачи недвижимости или транспортного средства другому человеку. Апостиль в этом случае может потребоваться, если получатель находится в другой стране. Штамп на доверенность ставится в Министерстве Юстиции Российской Федерации, для этого нужно:

написать заявление на получение штампа;

предъявить паспорт гражданина РФ;

оплатить пошлину, установленную государством.

Для пользования доверенностью в других странах необходимо перевести документа на язык государства. Этим занимается бюро переводов Miromax, которое оформит все четко согласно нормативам.

Апостиль необходимо поставить для полной легализации в странах Гаагской конвенции. В некоторых случаях, требуется и подтвержденная подпись переводчика, который занимался доверенностью.

Этапы получения легитимной доверенности для иностранных государств:

Составление документа у нотариуса согласно всем необходимым нормативам. Создание апостиля через бюро переводов. Осуществление перевода и последующее заверение его у нотариуса.

Для передачи прав на любое транспортное средство апостиль чаще всего не нужен. Однако если оно не зарегистрировано в МРЭО страны, в которую планируется перевезти, легализация, скорее всего, понадобится. Такой способ будет действителен во всех государствах, подписавших Гаагское соглашение. Доверенность по вопросам недвижимости также нуждается в апостиле, если получатель является гражданином Российской Федерации.

Вообще, апостиль на документах по доверенности чего-угодно будет совсем не лишним. Составить все необходимые документы для легализации в другой стране с качественным и нормативным переводом можно в бюро переводов Miromax сайт. Также компания занимается переводами и других документов, связанных с переездом или перевозом груза в иностранное государство. Заранее подготовленные, правильно оформленные и переведенные документы, в том числе и доверенность с апостилем, могут сильно сэкономить время и силы.

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