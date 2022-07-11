Краматорськ та Словʼянськ — головні цілі для росіян на найближчі тижні, — радник очільника МВС Денисенко

Таку думку він висловив в етері телеканалу «Еспресо».

«Зараз головні військові дії проходять на території Донеччини. Росіяни будуть пробувати йти на Словʼянськ та Краматорськ. Судячи з усього, саме в цих містах будуть розгортатись найзапекліші бойові дії в найближчі тижні», — розповів Денисенко.

Радник очільника МВС також закликав мешканців тимчасово окупованих територій на Півдні України евакуюватись.

«Стосовно Півдня України, то в цій ситуації у військово-політичному керівництві України вже все сказали щодо контрнаступу ЗСУ. Єдине, що хотів би додати й повторити слова міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук, яка закликала громадян евакуюватись з південних областей для того, щоб полегшити роботу нашим військовим. Тому закликаю людей не вагатись та