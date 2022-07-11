Через відсутність ротації на Донбасі окупанти виснажені фізично та психологічно, — британська розвідка

Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

Британська розвідка звернула увагу, що наприкінці червня російська агенція з Далекого Сходу опублікувала відео, на якому дружини солдатів 36-ї загальновійськової армії східного військового округу звертаються до місцевого політика з проханням повернути їхніх чоловіків додому з України. Одна з жінок заявила, що особовий склад 5-ї окремої гвардійської танкової бригади психічно і фізично виснажений, оскільки з 24 лютого 2022 року несе активне бойове чергування.

«Відсутність запланованих перерв у напружених бойових умовах, ймовірно, є однією з найбільших проблем з персоналом, які міноборони Росії намагається вирішити серед розгорнутих сил», — дійшли висновку в британській розвідці.