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Через нічну стрілянину у двох барах Південної Африки загинули 19 людей

Під час нічної стрілянини в Південній Африці загинули 19 людей – 4 людей вбили в одному із барів провінції Квазулу-Наталь та ще 15 в місті Совето

Про це повідомляє The Guardian.

За повідомленням поліції, двоє чоловіків увійшли до бару у місті Пітермаріцбург провінції Квазулу-Наталь та почали без розбору стріляти по людях.  Ще 8 людей перебувають у лікарні після отриманих травм.

У іншому барі, у Совето, озброєні люди вбили 15 людей. Із них 12 загинули від отриманих поранень на місці та троє вже у лікарні, куди їх доставили разом зі ще 8-ма пораненими, які зараз проходять лікування. Загиблим було від 19 до 35 років, серед них були дві жінки.

У поліції говорять про схожість випадків, проте поки що не мають доказів їхнього зв’язку.

11 июля, 2022 | Category: Мир, Новости

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