ЗСУ нанесли масштабні удари по тилах ворога

У ніч на 10 липня в тимчасово окупованих містах Донецької та Луганської областях лунають вибухи. У Шахтарську оголосили евакуацію
Про це інформує проукраїнський телеграм-канал «Типичный Донецк» та у твіттері Алчевськ UA.
На Донбасі вночі чути вибухи були в декількох тимчасово окупованих містах. Ймовірно, горять склади боєприпасів і шахта в Донецьку. У мережі повідомляють про детонацію припасів і бачать «феєрверки».
У Шахтарську через пожежі і вибухи навіть оголосили евакуацію, поки що тільки в межах міста.
Українські артилеристи завдали удар в районі Чорнобаївки Херсонської області, де розміщувались командні пункти, техніка та польові склади РФ
Знищено чотири склади боєприпасів – 1 на Миколаївщині, решта – на Херсонщині.
Остаточні втрати РФ — розвідуються.
Український удар по Чорнобаївці
Ракетно-артилерійськими підрозділами завдано два вогневих удари по командних пунктах, скупченню техніки та польових складах боєприпасів противника в районі Чорнобаївки. Обсяг втрат рашистів уточнюється.
Російські обстріли
Противник протягом дня завдав один ракетний та один авіаційний удар.
Гелікоптером Ка-52 завдано авіаційний удар по урочищу Плотницькому. Без втрат.
Сім ракет «Смерчу» атакували селище Радушне Криворізького району. Попередньо, людських втрат немає.
Звернення до українців
Не наражайте себе на небезпеку, утримайтесь від відвідування закритих ділянок узбережжя, критично сприймайте інформацію та оперативно реагуйте на сигнали повітряної тривоги.
«Алчевськ та Перевальськ. ЗСУ роз*уярили склади окупантів в глибокому тилу. Всі готові до деокупації? Слава Україні. Слава ЗСУ», — йдеться у повідомленні twitter-акаунту Алчевськ UA.
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