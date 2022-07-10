ЗСУ нанесли масштабні удари по тилах ворога

Про це інформує проукраїнський телеграм-канал «Типичный Донецк» та у твіттері Алчевськ UA.

На Донбасі вночі чути вибухи були в декількох тимчасово окупованих містах. Ймовірно, горять склади боєприпасів і шахта в Донецьку. У мережі повідомляють про детонацію припасів і бачать «феєрверки».

У Шахтарську через пожежі і вибухи навіть оголосили евакуацію, поки що тільки в межах міста.