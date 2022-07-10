Всемирная продовольственная программа: миллионы украинцев испытывают трудности с пропитанием

Всемирная продовольственная программа сообщает, что миллионы украинцев испытывают трудности с получением достаточного количества продуктов питания из-за продолжающегося военного вторжения России.

Экономика страны находится на спаде с момента вторжения России пять месяцев назад. Интенсивные боевые действия вызвали массовый поток беженцев, около 5 миллионов человек вынуждены покинуть страну. Кроме того, по данным Организации Объединенных Наций, на территории Украины находится 7 миллионов перемещенных лиц.

Томсон Фири сообщает, что домохозяйства находятся в тяжелом экономическом положении: каждая третья украинская семья не может получить достаточно продуктов питания. По его словам, эта пропорция возрастает до каждой второй семьи в некоторых районах на востоке и юге, где боевые действия более интенсивны.

«Всемирная продовольственная программа быстро увеличила помощь путем раздачи продовольствия или денежных средств в Украине, охватив в июне 2,6 миллиона человек, и продолжает сотрудничать с партнерами, чтобы работать в районах, расположенных вблизи линии фронта, — говорит Фири. — В этих районах из-за боевых действий люди, особенно пожилые и семьи с детьми, не могут получить доступ к продуктам питания».

Фири сообщает, что WFP закупает максимально возможное количество продуктов питания в Украине, чтобы поддержать экономику страны. По его словам, везде, где есть доступ к банкам и рынкам, WFP поддерживает людей наличными средствами, позволяя им принимать собственные решения о продуктах питания: «С апреля WFP перевела в общей сложности 140 миллионов долларов для почти 1.9 миллиона человек. Остальные получили поддержку в натуральной форме, – сказал Фири. — Люди получают деньги в течение 72 часов после регистрации. Каждый потраченный доллар напрямую вкладывается в местную экономику».

Фири говорит, что WFP также готовится оказать продовольственную помощь более чем 300 тысячам украинских беженцев в соседних странах. Эта операция будет включать также помощь принимающим сообществам. В частности, сейчас исполняется второй транш платежей примерно для 15 тысяч молдавских семей, принимающих украинских беженцев. Деньги, по словам представителя WFP, помогут им продошлжить оказывать помощь и гостеприимство беженцам.