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Міністр оборони Британії не буде змагатися за посаду лідера консерваторів

Міністр оборони Британії Бен Воллес у суботу заявив, що вирішив не брати участі у виборах нового лідера Консервативної партії після відставки Бориса Джонсона.

Як повідомляє «Європейська правда», про це Воллес написав у Twitter.

«Після ретельного обмірковування та обговорення з колегами й родиною я вирішив не брати участь у боротьбі за лідерство Консервативної партії. Я дуже вдячний усім моїм колегам у парламенті та членам ширшого кола, які пообіцяли підтримку», – зазначив він.

Воллес додав, що йому було » нелегко зробити вибір», але він зосередиться на роботі в міністерстві оборони «та забезпеченні безпеки цієї чудової країни».

Зазначимо, що за даними соцопитування YouGov, Воллес був явним фаворитом серед членів Консервативної партії на роль наступного прем’єр-міністра.

10 июля, 2022 | Category: Мир, Новости

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