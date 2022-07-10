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Госсекретарь США продолжает дипломатическое турне по странам Азии

С 6 по 11 июля государственный секретарь США Энтони Блинкен совершает большую поездку по азиатским странам. Он посещает Индонезию, Таиланд и Японию

После участия во встрече министров иностранных дел G20 на Бали, где обсуждались пути решения глобальных проблем, включая продовольственную и энергетическую безопасность и угрозу, которую представляет продолжающаяся война России против Украины, госсекретарь провел двусторонние переговоры с министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди. Блинкен также встретился с государственным советником и министром иностранных дел Китая Ван И.

В Бангкоке Энтони Блинкен проводит переговоры с премьер-министром Праютом Чан-Оча и заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Доном Прамудвинаем. В повестке дня — ряд вопросов, в том числе достижения Таиланда в рамках работы АТЭС, расширение двустороннего сотрудничества в области здравоохранения и климата, а также разрешения кризиса в Бирме.

Блинкен также встречается с выпускниками программ студенческого обмена с США. Альянс США и Таиланда необходим для продвижения Индо-Тихоокеанской стратегии президента Байдена по созданию свободного, процветающего, безопасного и устойчивого региона.

Из Бангкока, как отмечается в сообщении Госдепартамента, Блинкен отправится в Токио, чтобы выразить соболезнования японскому народу в связи с гибелью бывшего премьер-министра Синдзо Абэ и встретиться с высокопоставленными японскими официальными лицами. Американо-японский альянс является краеугольным камнем мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.

10 июля, 2022 | Category: Мир, Новости, США

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