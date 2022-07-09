В США наблюдается значительный рост занятости

В июне работодатели США наняли гораздо больше работников, чем ожидалось, и продолжали стабильно повышать заработную плату. Это свидетельствует об укреплении рынка труда и дает Федеральной резервной системе основание для повышения процентной ставки еще на 75 базисных пунктов уже в этом месяце.

В пятничном отчете Министерства труда США о занятости также не было никаких данных, указывающих на то, что компании сокращают рабочее время своим сотрудникам. Количество людей, имеющих неполный рабочий день по экономическим причинам, снизилось до самого низкого почти за 21 год уровня.

Значительное увеличение количества рабочих мест развеяло опасения по поводу неизбежности рецессии и вселило надежду на то, что любой спад будет умеренным.

«Если вы ищете в этом отчете признаки того, что мы уже находимся в рецессии, вы, скорее всего, ничего не поймете», — пояснил Ник Банкер, экономист интернет-ресурса по трудоустройству Indeed в Вашингтоне.

«На данный момент работодатели продолжают нанимать значительное количество работников, предоставляя высокую заработную плату. Это повод для радости», — добавил он

Опрос сотрудников предприятий показал, что количество вакансий в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 372 000 в прошлом месяце. Четвертый месяц подряд количество рабочих мест превышает 350 000, оставаясь при этом на 524 000 ниже уровня, который был до пандемии. Частный сектор восстановил все рабочие места, потерянные во время пандемии COVID-19, и увеличил занятость на столько, что она превысила показатели февраля 2020 года на 140 000 человек. Государственная занятость остается на уровне 664 000 человек.

Экономисты, опрошенные агентством Reuters, прогнозировали добавление в среднем 268 000 вакансий, причем оценки варьируются от 90 000 до 400 000. Резкий рост числа рабочих мест в июне был обусловлен, в частности, увеличением этого показателя в индустриях профессиональных и деловых услуг, который добавил 74 000 вакансий. Увеличение фонда оплаты труда в сфере туризма и гостиничных услуг позволило открыть 67 000 вакансий. Однако, занятость в этих отраслях продолжила снижение с февраля 2020 года. Из этих сфер в совокупности ушло 1,3 млн человек.

Кроме того, значительный рост заработной платы наблюдался в сферах здравоохранения, информации, а также в транспорте и логистике. Производство добавило 29 000 рабочих мест и восстановило уровень, потерянный во время пандемии. Фонд оплаты труда в строительстве вырос с учетом, что в этой отрасли появились еще 13 000 вакансий.

В целом, в первом полугодии в экономике было создано 2,74 миллиона рабочих мест. Президент США Джо Байден приветствовал такой значительный рост занятости.

«Ни одна страна в вопросе снижения инфляции не находится в лучшем положении, чем Америка, которая не отказывается от всех экономических достижений, достигнутых нами за последние 18 месяцев», — говорится в заявлении Байдена.