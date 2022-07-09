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РФ випустила по Миколаєву шість ракет С-300

Миколаїв

Про це голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив у Telegram.

За його словами, жертв немає.

«6 ракет С-300 по місту. Святий Миколай нас береже. Без жертв. Чого не скажеш про орків після роботи наших ЗСУ!», — зазначив керівник області.

9 июля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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