РФ випустила по Миколаєву шість ракет С-300 Ворог продовжує наступ від Ізюма на Слов‘янськ, але обмеженими силами » РФ випустила по Миколаєву шість ракет С-300 Ранком суботи, 9 липня 2022, окупанти обстріляли Миколаїв Про це голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив у Telegram. За його словами, жертв немає. «6 ракет С-300 по місту. Святий Миколай нас береже. Без жертв. Чого не скажеш про орків після роботи наших ЗСУ!», — зазначив керівник області.