Про це голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив у Telegram.
За його словами, жертв немає.
«6 ракет С-300 по місту. Святий Миколай нас береже. Без жертв. Чого не скажеш про орків після роботи наших ЗСУ!», — зазначив керівник області.
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РФ випустила по Миколаєву шість ракет С-300
Про це голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив у Telegram.
За його словами, жертв немає.
«6 ракет С-300 по місту. Святий Миколай нас береже. Без жертв. Чого не скажеш про орків після роботи наших ЗСУ!», — зазначив керівник області.
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