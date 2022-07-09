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Один з ймовірних наступників Джонсона вже офіційно висунув свою кандидатуру

Ріші Сунак

Про це Ріші Сунак повідомив у Twitter.

«Я збираюся стати наступним лідером Консервативної партії і вашим прем’єр-міністром. Давайте відновимо довіру, відновимо економіку і возз’єднаємо країну», — зазначив він.

9 июля, 2022 | Category: Мир, Новости

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