Про це Ріші Сунак повідомив у Twitter.
«Я збираюся стати наступним лідером Консервативної партії і вашим прем’єр-міністром. Давайте відновимо довіру, відновимо економіку і возз’єднаємо країну», — зазначив він.
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Один з ймовірних наступників Джонсона вже офіційно висунув свою кандидатуру
Про це Ріші Сунак повідомив у Twitter.
«Я збираюся стати наступним лідером Консервативної партії і вашим прем’єр-міністром. Давайте відновимо довіру, відновимо економіку і возз’єднаємо країну», — зазначив він.
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