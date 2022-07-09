Бельгия вернет посольство в Киеве и пришлет нового посла

11 июля посольство Бельгии в Киеве возобновит работу, а Бельгию там будет представлять посол Питер Ван Де Вельде, сообщает Euractiv.

«Открытие нашего посольства должно позволить установить более тесные связи с украинскими властями, особенно в контексте ситуации с безопасностью и заявки Украины на членство в ЕС. Это важный знак стойкости и поддержки украинцам. Это возвращение наших дипломатических команд в Киев также важно для восстановления, в котором важную роль должны сыграть бельгийские компании», — цитирует издание слова премьер-министра Бельгии Александра Де Кроо.

Как только в Киев прибудет бельгийская дипломатическая команда, помогающая новому послу, местный персонал постепенно возобновит работу, сообщили в офисе Де Кроо.

Ван де Вельде заменит бывшего посла в Украине Акселя Ленартса, срок полномочий которого подходил к концу.