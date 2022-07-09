Байден поблагодарил разведку США за раскрытие планов Путина

Джо Байден в пятницу поблагодарил сотрудников штаб-квартиры Центрального разведывательного управления за то, что они предупредили мир о планах президента России Владимира Путина по вторжению в Украину. В своем выступлении президент США приветствовал то, что он назвал «тихой храбростью» американских разведчиков.

Отмечая 75-летие ЦРУ, Байден заявил, что его отношения с агентством продолжались в течение 52 из этих лет, сначала, в качестве младшего сенатора из Комитета, созданного в 1975 году для расследования экспериментов по контролю над человеческим сознанием и других злоупотреблений со стороны агентства.

По словам президента США, разведданные, добытые ЦРУ, раскрыли планы Путина и позволили Вашингтону предупредить другие страны о войне.

«Благодаря невероятной работе наших специалистов в области разведки, мы смогли предупредить мир о том, что Владимир Путин планировал в Украине», — пояснил он.

«Разоблачение путинского сценария проделало гигантскую брешь в его претенциозных [планах] и дискредитировало его ложь о том, что мы делаем в Украине», — добавил президент США.

Перед вторжением России 24 февраля, когда ВС РФ сосредоточили более 100 000 военнослужащих на границе с Украиной, Путин неоднократно обвинял Соединенные Штаты и другие западные державы в преднамеренном создании сценария вовлечения Москвы в войну.

Свои действия в Украине Россия по-прежнему называет «спецоперацией».

Речь Байдена резко контрастировала с давней речью Дональда Трампа, который, во время своего выступления в качестве президента США в штаб-квартире ЦРУ, критиковал средства массовой информации, а также своих политических оппонентов, стоя перед «стеной из звезд», увековечивающей память десятков агентов ЦРУ, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Байден отметил, что в этом году на эту стену добавили две звезды. «Ваше физическое здоровье и благополучие — критически важны для меня и для вашего руководства в ЦРУ», — подчеркнул Байден, возможно, имея в виду Гаванский синдром: серию аномальных инцидентов со здоровьем, с которыми столкнулись около 200 американских дипломатов и офицеров разведки, несущих службу по всему миру.