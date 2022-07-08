В заложниках у оккупантов остаются 163 ранее похищенных местных жителя Запорожской области

На оккупированных территориях Запорожской области по состоянию на 8 июля зафиксировано 393 случая похищений гражданского населения российскими оккупантами.

Как сообщается в «Телеграм-канале» Запорожской областной военной администрации, впоследствии 230 чел. из указанного количества были освобождены, 163 остаются в заложниках.

«Представители РФ не разделяют украинцев на гражданских и военных, поэтому от постоянного террора страдают все категории населения вне зависимости от возраста, пола, профессии, социального статуса», — отмечается ЗОВА.

К настоящему времени известно о похищении 46 представителей местной власти, 32 предпринимателей, 32 руководителей предприятий и организаций, 4 адвокатов, 2 журналистов, 5 детей.

Как отмечается, большинство похищенных мирных жителей области не соглашались сотрудничать с оккупантами, демонстрировали поддержку Украины.

Областные власти Запорожья отмечают важность оперативного информирования правоохранительных органов и органов государственной власти о случаях похищения оккупантами мирных жителей.