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У Японії скоїли замах на експрем’єра

Японія

Про це пише CNN.

Інцидент трапився близько 11:30 за місцевим часом у місті Нара, коли експрем’єр виголошував промову на підтримку кандидатів від Ліберально-демократичної партії напередодні майбутніх виборів у верхню палату, які мають відбутися 10 липня. Потім він мав вирушити до Кіото та префектури Сайтама, що біля Токіо.

За словами представника Ліберально-демократичної партії, Сіндзо Абе отримав поранення в груди та знепритомнів. Політика доставили до лікарні, а потім перевели до медичного університету міста Нара. Представник пожежної служби зазначив, що колишній прем’єр-міністр перебуває в стані серцево-легеневої зупинки. Головний секретар кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно зазначив, що стан Сіндзо Абе невідомий.

Підозрюваного затримали та звинуватили в замаху на вбивство. У нього вилучили пістолет.

Довідка: Сіндзо Абе найдовше обіймав посаду з усіх японських прем’єрів — у 2006 — 2007 роках і з 2012 до 2020 року. Потім він пішов у відставку за станом здоров’я.

8 июля, 2022 | Category: Мир, Новости

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