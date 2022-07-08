У Велику Британію уже прибули на навчання близько 1500 українських військових

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на заяву посла України у Британії Вадима Пристайка в етері національного телемарафону.

«У результаті буде 10 тисяч. Зараз ми маємо вже на території Британії більше півтори тисячі їх (українських військових — Ред.). Прибувають літаки, приблизно по 100-200 людей прибувають щотижня», — сказав Пристайко.

Він також зазначив, що військовослужбовців не лише навчатимуть британські інструктори. Їм також видадуть умундирування. Крім того, бійці отримають знання та зброю і повернуться в Україну найближчим часом.

«Ми за декілька місяців зможемо отримати в Україні все десятитисячне угруповання підготовлених людей. Одягнених, навчених», — наголосив посол.