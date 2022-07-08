У чергах на виїзд з України застрягли майже сотня автомобілів, найбільше – на кордоні з Польщею

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України, передає «Еспресо.Захід«.

Так, станом на 9 ранку найбільші черги зафіксовано на кордоні з Польщею. Зокрема, перед ПП «Краківець» на виїзд очікують 40 легкових автомобілів. У «Шегинях» в чергах скупчилися 8 автобусів, а у «Грушеві» – 5. При цьому на інших пунктах пропуску на польському напрямку – черги відсутні.

На кордоні зі Словаччиною в «Малому Березному» та «Малих Селменцях» без черг. У пункті пропуску «Ужгород» очікують 30 легкових автомобілів, автобуси та пішоходи відсутні.

На угорсько-українському напрямку черги спостерігаються лише у пункті пропуску «Вилок». Там на виїзд чекають 15 автомобілів. А на кордоні з Ромунуєю перед ПП «Порубне» стоять 10 легковиків.

При цьому у пунтах пропуску на угорському, ромунському та молдовському напрямках черг не спостерігається узагалі.