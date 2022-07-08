Монголия наладила выпуск недорогих электрических внедорожников за $7300 , запас хода 305 км Бербок звинуватила Росію у відмові від переговорів » Российские оккупанты ударили по производственной инфраструктуре Николаева – ОК «Юг» Российские оккупанты реактивной системой залпового огня «Смерч» нанесли удар по производственной инфраструктуре Николаева, сообщил спикер оперативного командования «Юг» Владислав Назаров. «Утром реактивной системой залпового огня «Смерч» враг ударил по производственной инфраструктуре Николаева. Снова использовано более десятка запрещенных кассетных и фугасных снарядов», – сказал он в своем видеообращении. По предварительной информации, пострадавших нет, масштабы разрушения уточняются.