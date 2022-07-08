 
«  
  »

Російські пропагандисти заявили, що ЗСУ готують теракт на Донеччині – РНБО

Російські пропагандисти поширюють інформацію про можливий теракт, якій нібито готують українські військові у Слов’янську Донецької області.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

Зокрема, в міністерстві оборони Російської Федерації заявили, що у Слов’янську ЗСУ готують чергову провокацію з загибеллю цивільного населення для звинувачення російських військових.

“Для цього в будівлі дитбудинку “Топольок” “неонацисти” утримують персонал. Сама ж будівля замінована, її планують підірвати з початком артилерійських ударів збройних сил РФ по військових об’єктах” – цитує ЦПД чергову маніпуляцію російських пропагандистів.

8 июля, 2022 | Category: Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  