Бывший премьер-министр Синдзо Абэ умер в больнице после покушения Польша и Литва уверены в том, что НАТО сможет защитить Сувлакский коридор » Російські пропагандисти заявили, що ЗСУ готують теракт на Донеччині – РНБО Російські пропагандисти поширюють інформацію про можливий теракт, якій нібито готують українські військові у Слов’янську Донецької області. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО. Зокрема, в міністерстві оборони Російської Федерації заявили, що у Слов’янську ЗСУ готують чергову провокацію з загибеллю цивільного населення для звинувачення російських військових. “Для цього в будівлі дитбудинку “Топольок” “неонацисти” утримують персонал. Сама ж будівля замінована, її планують підірвати з початком артилерійських ударів збройних сил РФ по військових об’єктах” – цитує ЦПД чергову маніпуляцію російських пропагандистів.