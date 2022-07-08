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РФ штурмуватиме Краматорськ і паралельно наступатиме на Слов’янськ

Про це повідомляє офіційний сайт ISW.

Американський Інститут дослідження війни зазначає, що російські війська досягли незначних успіхів на південний схід від Сіверська і продовжили наступальні дії на захід від Лисичанська.

«Російські сили можуть створювати умови для можливого штурму Краматорська, який йтиме паралельно з наступом на Слов’янськ», — йдеться у повідомленні ISW.

7 липня росіяни продовжували наступ на південь і на схід від Бахмута та провели безуспішну атаку на північ від Харкова.

Також повідомляється, що в російських регіонах продовжують створювати власні тимчасові добровільні загони, щоб компенсувати втрати особового складу на війні в Україні.

8 июля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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