Лаврову влаштували бойкот на зустрічі G20

Про це пише «Європейська правда».

Лавров прибув на Балі й планував зустрітися з декількома колегами з G20 на саміті. Однак відомо, що міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок та держсекретар США Ентоні Блінкен виключили можливість спілкування з Лавровим.

Крім того, не відбулась традиційна групова фотосесія, притаманна подібним зустрічам.

Коментуючи відмову від спільного фото з ним, Лавров заявив, що нікого не запрошував фотографуватися.

«І взагалі нікого нікуди не запрошував, мене запросила Індонезія, як Індонезія запросила і президента Путіна на саміт, який буде в листопаді. От і все», — сказав він.

Агентство Reuters повідомило, що на початку зустрічі міністрів, коли глава МЗС РФ Лавров потис руку індонезійській колезі Ретно Марсуді, пролунали вигуки «Коли ви зупините війну» і «Чому б вам не припинити війну».