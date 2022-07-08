Глава МИД РФ Лавров вынужден был бежать с конференции G20

Глава МИД РФ Лавров вынужден был бежать с конференции G20 — его присутствие было практически полностью проигнорировано всеми участниками.

Глава МИД РФ Сергей Лавров вынужден досрочно покинуть встречу G20. Ранее участники саммита отказались от групповой фотографии, чтобы избежать совместной съемки с Лавровым. А представители стран G7 не участвовали в приветственном ужине из-за его присутствия

Лавров не будет участвовать ни в совместном обеде участников форума, ни в пленарном заседании во второй половине дня.