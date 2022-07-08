Генштаб білорусі прямо погрожує ракетними ударами по Польщі

Заступник начальника Генштабу збройних сил Білорусі Руслан Косигін пригрозив ракетними ударами по Польщі в разі “початку конфлікту з НАТО”.

Про це повідомляють білоруські ЗМІ.

За словами білоруського чиновника, у разі конфлікту з НАТО “першою ціллю Білорусі стане територія Польщі”.

“Територія Польщі з її військовою інфраструктурою стає першочерговим об’єктом удару, а саме: центри схвалення рішень, елементи системи управління, пункти постійної дислокації національних збройних сил, арсенали та бази, а також критично важливі об’єкти їхньої економіки та транспортної інфраструктури”, – заявив Косигін.

Він додав, що ударів по цих об’єктах буде завдано, якщо “НАТО спробує розмовляти з Білоруссю з позиції сили”.

“Територія Польщі, як, втім, і країн Балтії, перетворюється на полігон, на території якого США планують розв’язати в Європі ще один кривавий конфлікт проти рф та її союзників”, – заявив Косигін.

Він додав, що Польща нібито планує забрати в України та білорусі частину територій.

“Ще одним деструктивним напрямом діяльності Варшави, що вимагає ретельного відстеження та аналізу, є поки що голослівні, але водночас небезпечні спроби окремих польських політиків ініціювати повернення так званих споконвічно польських земель, під якими маються на увазі західні регіони України та Білорусі”, – сказав білоруський розвідник.