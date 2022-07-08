Російський Сбербанк переживає дефіцит чипів — їх «виколупуватимуть» із непотрібних карток Перехитривший все разведки еврей » ЦАХАЛ ликвидировал «Скорпиона», пособника «Хизбаллы» в районе Кунейтры Солдат сирийской армии был убит в среду в результате атаки израильского дрона в городке Хадер в районе Кунейтры, недалеко от границы на Голанских высотах. Близкий к «Хизбалле» канал «Аль-Маядин» и сирийская газета «Аль-Ватан» передал, что речь идет о 46-летнем Фариде Фуаде Мустафе по прозвищу «Скорпион». Этот человек известен тем, что, будучи членом социалистической партии БААС (партии Асада), поддерживал тесное сотрудничество с ливанской «Хизбаллой». Согласно сообщению, Израиль посылал Фариду предостережения от сотрудничества с «Хизбаллой». https://news.israelinfo.co.il/104047