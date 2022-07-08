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Блинкен встретился с коллегами из западных стран на полях заседания министров «Большой двадцатки»

Энтони Блинкен

В субботу госсекретарь США проведет переговоры с министром иностранных дел Китая

Российское вторжение в Украину занимает важное место в повестке дня встреч госсекретаря США Энтони Блинкена с министрами иностранных дел других стран «Большой двадцатки» на индонезийском Бали.

Перед первым заседанием министров «двадцатки» Блинкен встретился с представителями трансатлантической четверки: министром иностранных дел Франции Катрин Колонной, германской коллегой Анналеной Бербок и вторым постоянным заместителем министра иностранных дел Великобритании Тимом Бэрроу.

Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил в пятницу, что они обсуждали совместные усилия по оказанию Украине дополнительной гуманитарной поддержки и помощи в области безопасности, а также изучали возможности решения глобальных проблем в сфере продовольственной безопасности, возникших в результате преднамеренных действий России, направленных против сельского хозяйства Украины.

В субботу Блинкен проведет двусторонние встречи с министром иностранных дел Китая Ван И.

Дипломатические источники сообщили, что у Блинкена запланированы две продолжительные встречи с Ван И, при этом первая, будет, вероятно, посвящена двусторонним отношениям, а вторая – региональным и международным вопросам.

8 июля, 2022 | Category: Мир, Новости, США

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