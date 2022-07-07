США: нельзя допустить придания какой бы то ни было легитимности нападению РФ на Украину

Высокопоставленный представитель Госдепартамента заявил в четверг, что открывающаяся встреча министров иностранных дел G20 на острове Бали в Индонезии станет хорошей возможностью для продвижения усилий по преодолению глобального кризиса в сфере продовольственной безопасности.

«Самое главное, чтобы мы сохраняли фокус на мероприятии G20, – сказал представитель внешнеполитического ведомства США, сопровождающий госсекретаря Энтони Блинкена, во время краткой остановки в Токио на пути в Индонезию. – Мы полны решимости сделать это, не допустив никаких сбоев».

«Мы также хотим убедиться в том, что нет ничего, что каким-либо образом, в какой-либо форме или виде придавало бы какую-либо мыслимую легитимность тому, что делает Россия, осуществляя жестокое нападение на Украину», – подчеркнул сотрудник Госдепартамента.

Позднее в четверг министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, выступая перед журналистами на острове Бали, что международное сообщество поможет справиться с последствиями войны, развязанной Россией в Украине, чтобы избежать дестабилизации других стран.

Глава германского МИД подчеркнула, что если тем или иным государствам будет позволено вторгаться на территорию соседних стран, то ни одна страна не будет чувствовать себя в безопасности.

«Для нас, европейцев, это не только вопрос о том, как справиться с жестокой войной в Украине, но и (вопрос) о защите международных прав, защите стран, обладающих территорией небольших или средних размеров», – сказала Бербок, выступая перед журналистами.

Глава МИД Германии напомнила, что такие страны внимательно следят: согласится ли международное сообщество с тем, что более сильная страна вторгается на территорию соседнего государства, захватывая его территорию?

Если мы это допустим, то ни одна страна с небольшой территорией не сможет спать спокойно, подчеркнула Анналена Бербок.