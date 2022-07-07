Справжній друг України: Зеленський відреагував на відставку Джонсона

Про це президент України розповів у інтервʼю для CNN.

Президент Зеленський зазначив, що Україна багато чого отримала від взаємовідносин з прем’єр-міністром, у тому числі та перш за все військову підтримку. Зеленський також висловив переконання, що британська політика стосовно України не зміниться найближчим часом, незважаючи на відставку пана Джонсона.

У своїй промові про відставку Борис Джонсон згадав про роль Британії у підтримці України у війні та сказав, що Велика Британія буде боротися за свободу стільки, скільки буде потрібно.

«Дозвольте мені сказати зараз народу України. Я знаю, що ми у Великій Британії продовжуватимемо підтримувати вашу боротьбу за свободу стільки, скільки це буде потрібно», — сказав Джонсон.

Президент України заявив, що з нетерпінням чекає безпосередньої розмови з Джонсоном, щоб дізнатися більше про деталі його відставки.