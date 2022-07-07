Справжній друг України: Зеленський відреагував на відставку Джонсона

Володимир Зеленський переконаний, що політика Великої Британії стосовно України не зміниться після відставки Бориса Джонсона, якого він назвав «справжнім другом України»
Про це президент України розповів у інтервʼю для CNN.
Президент Зеленський зазначив, що Україна багато чого отримала від взаємовідносин з прем’єр-міністром, у тому числі та перш за все військову підтримку. Зеленський також висловив переконання, що британська політика стосовно України не зміниться найближчим часом, незважаючи на відставку пана Джонсона.
У своїй промові про відставку Борис Джонсон згадав про роль Британії у підтримці України у війні та сказав, що Велика Британія буде боротися за свободу стільки, скільки буде потрібно.
«Дозвольте мені сказати зараз народу України. Я знаю, що ми у Великій Британії продовжуватимемо підтримувати вашу боротьбу за свободу стільки, скільки це буде потрібно», — сказав Джонсон.
Президент України заявив, що з нетерпінням чекає безпосередньої розмови з Джонсоном, щоб дізнатися більше про деталі його відставки.
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