Росіяни планують атаку на Бахмут та Слов‘янськ – голова ОВА

Луганщина на сто відсотків не є окупованою, бої тривають на околицях області. Тим часом росіяни планують розвинути наступ на Бахмут та Сєвєродонецьк.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

“Луганщина на 100% не окупована. Тривають бої на околицях області. Орки продовжують зазнавати втрат. Бійці витримали, не витримав бетон. Росіяни понад чотири місяці намагаються захопити Луганщину. Наші захисники відходили лише, коли триматися вже не було за що. Бо орки на полі бою перемогти не могли, тому випалювали Луганську землю. За понад чотири місяці росіяни змогли просунутися, за допомогою артилерії, на 30 км території області”, – зауважив Гайдай.

Голова ОВА також відзначив, що на окупованих територіях в глибокому тилу продовжують відбуватися “хлопки”, а складів у російських загарбників стає менше з кожним днем.

Гайдай також спрогнозував, що росіяни будуть розвивати наступ на Бахмут та Слов’янськ.