Президент Казахстану Токаєв доручив експортувати нафту в обхід Росії та попросив допомоги в американців

Казахстан має намір диверсифікувати маршрути експорту своєї нафти після того, як російська влада зупинила роботу терміналів у Новоросійську, через які на закордонні ринки йшли десятки мільйонів тонн сировини, видобутої в країні.

Пріоритетним напрямком є ​​Транскаспійський маршрут, який обходить Росію, заявив президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв у четвер на нараді з розвитку транспортно-транзитного потенціалу. «Доручаю „КазМунайГазу“ (національна нафтогазова компанія — ред.) опрацювати оптимальний варіант його реалізації, у тому числі з можливістю залучення інвесторів Тенгізського проекту», — заявив Токаєв.

Тенгіз — найбільше родовище нафти в Казахстані, яке 75% належить американським корпораціям Chevron (50%) та ExxonMobil (25%). Зараз на Тенгізі запущено проект розширення видобутку вартістю 45,2 млрд. доларів, завершити який планувалося в 2023 році.

Транскаспійський міжнародний транспортний маршрут пролягає крізь Китай, Казахстан, акваторію Каспійського моря, Азербайджан, Грузію, Туреччину. Членами асоціації ТМТМ є 20 компаній, включаючи залізничні адміністрації, порти, судноплавні та логістичні компанії із восьми країн.

Крім того, уряду спільно з держфондом «Самрук-Казина» «слід вживати заходів щодо збільшення потужностей нафтопроводів Атирау — Кенкіяк і Кенкіяк — Кумколь», а також збільшити потужності портів Каспійського моря, заявив Токаєв. «Казахстан ніколи не був морською країною і тому не задіяв у повному обсязі можливості морських перевезень. Тепер інший час», — додав він.

Казахстан займає 11-е місце у світі за обсягом видобутку нафти — 1,7 млн ​​барелів на день. На експорт йде 89% цього обсягу, причому більша частина — трубою, що веде до Новоросійська.

Однак цей маршрут був де-факто закритий після того, як у вівторок Ространснагляд виявив екологічні порушення у роботі Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) та призупинив роботу його терміналів на місяць. Наступного дня на тенгізському родовищі пролунав вибух, внаслідок якого загинули двоє робітників. Видобуток при цьому не постраждав.

Неприємності, як із рогу достатку, посипалися на нафтову галузь Казахстану після того, як Токаєв відмовився визнати терористів «л/днр» та запропонував Європі допомогу у стабілізації енергетичних ринків, по яких вдарило різке скорочення поставок із Росії.

Казахстан «прихильний до розвитку стійких зв’язків з ЄС», найбільшого торгового партнера для національної економіки, і готовий «використовувати свій вуглеводневий потенціал», заявив Токаєв у понеділок під час розмови з головою Євроради Шарлем Мішелем.