Польща отримала сучасну британську систему ППО Sky Sabre

Польща отримала від Великої Британії сучасну систему протиповітряної оборони Sky Sabre.

Про це повідомив у Twitter міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, пише «Європейська правда».

«Британська система протиповітряної оборони Sky Sabre вже знаходиться в нашій країні, щоб гарантувати безпеку повітряного простору Польщі. Це результат наших міцних відносин з Великою Британією та свідчення нашої спільної турботи про безпеку східного флангу», — йдеться у повідомленні.

Напередодні польський міністр також повідомив, що до Польщі вже цього тижня прибуде танковий підрозділ з Британії у рамках заходів підсилення східного флангу НАТО.