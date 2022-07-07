Перспективи розблокування українських портів до кінця війни немає, — радник очільника МВС

Радник очільника МВС розповів про це в етері телеканалу «Еспресо».

«Перспективи відкриття українських портів до завершення війни з Росією немає. Ми повинні чітко розуміти, що одеські порти не будуть відкриті, поки росіяни блокують Чорне море. Росіяни провокують голод у світі, щоб спричинити міграційну кризу у Європейському Союзі», — зазначив Денисенко.

Радник голови МВС додав, що росіяни провокують голод у світі, адже не можуть висадити десант на територію України.

«Росіяни не мають можливості висаджувати десант на територію Одещини чи Миколаївщини, тому що ми потопили крейсер «Москва» та знищили їхнє угруповання на острові Зміїному», — зауважив Вадим Денисенко.