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На Зміїному знайшли 30 одиниць знищеної техніки росіян

Збройні сили України зачистили острів Зміїний, знищивши близько 30 одиниць ворожої техніки.

 

Дослівно: «Сьогодні відбувся завершальний етап операції, під час якого спеціальні підрозділи ГУР МО України та ССО ЗС України під командуванням генерал-майора Андрія Ковальчука виконали завдання із зачистки острова Зміїний та підтвердили знищення близько 30 одиниць ворожої техніки і виявили покинуту противником амуніцію».

 

 

Деталі: На українському острові російські загарбники залишили амуніцію та суцільні руїни, як звичний слід «руського миру».

7 июля, 2022 | Category: Видео, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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