До Львова завітав голлівудський актор Вінсент Лін Німеччина відмовилася постачати БТР Україні » На Запоріжжі після ударів з HIMARS дезертирували російські вояки У Запорізькій області російські окупанти тікають зі своїх постів і складів після ударів з HIMARS. Шукати 30 дезертирів приїхала ФСБ Про це інформує в телеграмі Запорізька обласна військова адміністрація. «За повідомлення української розвідки, після внесення Збройними силами України військових об’єктів окупантів з високоточної зброї, на тимчасово окупованій території Запорізької області, в армії окупантів почалася паніка. Військовослужбовці російських окупаційних військових масово залишають склади та бази зберігання озброєння та військової техніки РФ, боїться нових ударів РСЗВ Himars», — йдеться в повідомленні. Відомо, що підрозділи ФСБ прибули до тимчасово окупованої території Запорізької області, аби знайти 30 російських дезертирів.