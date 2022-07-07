«Ми далекі до завершення»: очільник Мінекономіки Німеччини обіцяє нові санкції проти РФ

Про це передає Spiegel.

Під час виступу 6 липня у Мюнхені, Габек висловився за подальші економічні санкції проти Росії.

«Я не хочу приховувати той факт, що моє міністерство все ще думає про подальші санкції. Ми далекі від завершення», – наголосив він.

За його словами, санкції вже «дуже ефективні» та «сильно б’ють» по Росії, але можна зробити більше, особливо у галузі обслуговування програмного забезпечення.

Габек вважає, що санкції також завдають сильної шкоди російській воєнній машині шляхом впливу на економіку країни-окупанта, і час зараз працює на союзників, а російська економіка вже «зазнає краху».