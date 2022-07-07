Кремль переводить економіку рф на військовий стан

Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

Зазначають, що закон ще має бути направлений до ради РФ, перш ніж він дійде до президента Росії Володимира Путіна та буде офіційно опублікований.

«Закон дозволить урядовцям відкликати працівників з особистих відпусток, переносити відпустку без згоди працівника та вимагати працювати у вихідні, святкові та нічні зміни. Ці заходи дозволяють Кремлю взяти набагато більший контроль над більшістю аспектів російської економіки, включаючи призупинення прав і захисту деяких працівників. Кремль, ймовірно, прагне використати закон, щоб залучити національну робочу силу для максимізації економічного результату та підготовки до тривалої діяльності в Україні», — йдеться у повідомленні.

Повідомляють, що найбільший російський завод з виробництва свинцю припинив виробництво 6 липня через майже повну зупинку російського металургійного експорту.

«Кремль, ймовірно, продовжить вживати заходів для кодифікації економічної мобілізації, щоб компенсувати або пом’якшити наслідки санкцій і війни для основних галузей промисловості», — додають в ISW.