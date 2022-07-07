До Львова завітав голлівудський актор Вінсент Лін

Про це актор повідомив на своїй facebook-сторінці, передає «Еспресо.Захід«.

Вінсент Лін прибув до України із гуманітарною місією і планами щодо зйомки документального фільму. Разом зі своєю командою актор відвідав Львів — основний евакуаційний та волонтерський центр України. Також у рамках візиту він побував у відпочинковому комплексі Emily Resort у Винниках.

«Вінсент Лін — актор голлівудських бойовиків та лауреат премії «Греммі» — у EMILY RESORT! Заступник посла міжнародної комісії з прав людини. Член економічної та соціальної ради при ООН. Головний редактор англійського газетного центру інформаційної агенції «Huaxin news agency», а також чемпіон світу з кікбоксінгу — Вінсент Лін завітав до Emily Resort!», — зазначили у Emily Resort.

Сам Джекі Чан у своєму автобіографічному бестселері «Я Джекі Чан» назвав Вінсента Ліна одним із кращих бійців, з яким йому коли-небудь приходило змагатися.

Зі Львова актор поїде також в інші міста України, зокрема, до тих, що постраждали унаслідок бойових дій.