До Ізраїлю прибули 30 тис. мігрантів з України з початку повномасштабної війни

Про це пише The Times of Israel.

Уряд країни передбачав, що Ізраїль прийме від 30 000 до 50 000 нових мігрантів з України.

«Очікується, що до Ізраїлю прибудуть ще тисячі людей. Ми робимо все можливе в уряді, щоб сприяти їхній оптимальній інтеграції в Ізраїлі», – заявила міністр імміграції Пніна Тамано-Шата.

За даними міністерства, майже всі новоприбулі знайшли житло, і лише близько 400 людей все ще залишаються в готелях. Близько 3300 людей оселилися в Хайфі (третє за величиною місто Ізраїлю), Тель-Авів і Нетанія також були популярними напрямками.

Видання повідомляє, що майже половина прибулих – особи працездатного віку, і міністерство допомагає з навчанням та працевлаштуванням.