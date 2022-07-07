Перспективи розблокування українських портів до кінця війни немає, — радник очільника МВС Шармы и подвески Пандора — отличные украшения » Британская разведка: вместо мобилизации Кремль выбрал «специальные» экономические меры Министерство обороны Великобритании опубликовало ежедневную сводку разведки. Она посвящена ситуации в Донбассе и российском законопроекту о «специальных мерах» в экономике. 6 июля продолжались массированные обстрелы вдоль линии фронта в районе Донецка, однако российским войскам не удалось значительно продвинуться. Российские подразделения, участвовавшие в успешных наступлениях на прошлой неделе, сейчас, вероятно, восстанавливают свою боеспособность. 5 июля российская Госдума приняла в первом чтении законопроект о праве властей вводить «специальные меры» в экономике. Как ожидается, он будет скоро одобрен и позволит властям привлекать сотрудников предприятий к работе во внеурочное время, расконсервировать мобилизационные мощности и объекты, а также «разбронировать» ценности из госрезерва. Законопроект свидетельствует о попытке Кремля ввести экономические меры для поддержки «специальной военной операции» без официального объявления о мобилизации, которая остается болезненной темой, считают авторы сводки. Закон также позволит России не признавать, что она участвует в войне и оказалась неспособной победить украинскую армию, которая уступает российской и по числу военных и по объемам вооружения.